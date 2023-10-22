На улице Высоковольтной в Рязани 13-летняя девочка упала с шестого этажа

В Рязани из окна шестого этажа дома № 49 по улице Высоковольтной выпала 13-летняя девочка, сообщает портал YA62.ru.

Происшествие случилось в воскресенье, 22 октября, в 12.30. При падении девочка 2010 года рождения осталась жива.

Пострадавшую с тяжёлыми травмами доставили в БСМП. Врачи диагностировали у юной пациентки черепно-мозговую травму, ушиб мозга, открытый перелом плеча, перелом бедра, травматический шок второй степени.

Официальная информация уточняется.

Напомним, на улице Берёзовой при падении с высоты погибла женщина.