Воскресенье, 22 октября, 2023
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На улице Высоковольтной в Рязани 13-летняя девочка упала с шестого этажа

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вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Рязани из окна шестого этажа дома № 49 по улице Высоковольтной выпала 13-летняя девочка, сообщает портал YA62.ru.

Происшествие случилось в воскресенье, 22 октября, в 12.30. При падении девочка 2010 года рождения осталась жива.

Пострадавшую с тяжёлыми травмами доставили в БСМП. Врачи диагностировали у юной пациентки черепно-мозговую травму, ушиб мозга, открытый перелом плеча, перелом бедра, травматический шок второй степени.

Официальная информация уточняется.

Напомним, на улице Берёзовой при падении с высоты погибла женщина.

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