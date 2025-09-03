Среда, 3 сентября, 2025
15.3 C
Рязань
Общество

На улице Высоковольтной степень износа магистрального трубопровода достигала 99%

Анастасия Мериакри

В Рязани на улице Высоковольтной степень износа магистрального трубопровода достигала 99%. Подрядные организации выполняют восстановление благоустройства территорий и дорожного покрытия. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Завершаются масштабные капремонты сетей теплоснабжения по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Завершены работы на Первомайском проспекте от площади Ленина до улицы Павлова, где ремонта не было более 30 лет.

На улице Новоселов возобновлена подача горячей воды — участок протяженностью около тысячи метров, проложенный почти полвека назад, долгое время был источником постоянных проблем.

На улице Высоковольтной степень износа магистрального трубопровода достигала 99% Завершены работы на Первомайском проспекте от площади Ленина до улицы Павлова, где ремонта не было более 30 лет.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально

Последние новости

Происшествия

Жительница Рязани, поверив мошенникам, потеряла 1,9 млн рублей

Женщина поверила, что ее сбережения находятся в опасности, и перевела их на безопасные счета. Как только рязанка выполнила требования мошенников, они удалили переписк
Общество

В Рязани эвакуировали ТЦ «Малина»

В региональном МЧС прокомментировали ситуацию.
Происшествия

В ДТП в Рыбновском районе пострадал водитель автомобиля

В результате ДТП водителю «Шкоды» потребовалась медицинская помощь.
Религия

Показы документального фильма «Но мы остаёмся здесь» о епископе Феофане пройдут в Рязани

Над кинолентой работали Спасо-Евдокиевский храм Казани и движение сохранения старинных храмов Республики Татарстан «Куда ведут ручьи» при поддержке Фонда президентских грантов.
Общество

В Рязанской области начал работу XXVIII лагерь молодежи и студентов «Роса»

В этом году смена лагеря проходит с 3 по 8 сентября. Ее участниками стали 125 человек – студенты региональных ссузов и вузов, а также молодые специалисты.
Происшествия

Менеджер банка украла 175 тысяч рублей у клиента из Северной Африки

На днях иностранец обратился в кредитно-финансовое учреждение Рязани с просьбой подключить к его банковской карте дополнительную опцию.
Происшествия

Повар получила травму позвоночника по вине работодателя в рязанском медучреждении

Женщина работала поваром в медучреждении в Рязани. В рабочее время она упала на кухне и получила травму позвоночника и плечевого сустава.
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтирована дорога, ведущая к Окскому заповеднику

Маршрут также соединяет поселок Брыкин Бор с селом Лакаш, в которых находятся Городковическая средняя школа, детский сад, медицинский пункт и церковь Рождества Богородицы.