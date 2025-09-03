В Рязани на улице Высоковольтной степень износа магистрального трубопровода достигала 99%. Подрядные организации выполняют восстановление благоустройства территорий и дорожного покрытия. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Завершаются масштабные капремонты сетей теплоснабжения по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Завершены работы на Первомайском проспекте от площади Ленина до улицы Павлова, где ремонта не было более 30 лет.

На улице Новоселов возобновлена подача горячей воды — участок протяженностью около тысячи метров, проложенный почти полвека назад, долгое время был источником постоянных проблем.