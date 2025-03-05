На улице Военных автомобилистов закроют движение

О закрытии движения транспорта по ул. Военных автомобилистов в районе железнодорожного переезда 201 км.

5 марта с 23.00 до 06.40 6 марта будут проводиться ремонтно-путевые работы в районе железнодорожного переезда 201 км на ул. Военных автомобилистов. В связи с этим движение автотранспорта через переезд будет закрыто.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

Реклама

— автобусы маршрута №20 на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Автомобильный институт» в прямом и обратном направлениях следуют по улицам Первомайский пр-кт – Михайловское шоссе – ул. Военных автомобилистов;

— автобус маршрута №10 следует до «Октябрьского городка»;

— автобусы маршрута №77М2 на участке пути между остановочными пунктами «Вокзальная ул.» и «Автомобильный институт» в прямом и обратном направлениях следуют по улицам Первомайский пр-кт – Михайловское шоссе – ул. Военных автомобилистов;

— автобусы маршрута №62М2 следуют до «Октябрьского городка».

На время проведения ремонтных работ планируется установить предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.