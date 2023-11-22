Среда, 22 ноября, 2023
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На улице в Москве зарезали 30-летнего рязанца

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Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

30-летнего жителя Рязани зарезали в Москве рядом с клубом на улице Большая Черкизовская, сообщает РЕН ТВ.

Убийство совершено ночью 19 ноября. По данным СМИ, между несколькими мужчинами произошла драка, один из участников ударил оппонента ножом в плечо.

Пострадавший рязанец упал на землю и скончался.

Подозреваемого в убийстве задержали той же ночью в квартире на 5-й Парковой улице. Фамилия 35-летнего москвича — Злодеев. Мужчина признался в совершении преступления.

По данным телеграм-канала 112, рязанца убили на глазах супруги.

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