На улице Свободы в Рязани сносят дом

В Рязани на улице Свободы сносят дом. Об этом 7info сообщили очевидцы.
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1 апреля на месте сноса работала спецтехника. Речь идёт о здании на перекрёстке с улицей Маяковского.
В Рязани на улице Свободы сносят дом. Об этом 7info сообщили очевидцы.
1 апреля на месте сноса работала спецтехника. Речь идёт о здании на перекрёстке с улицей Маяковского.
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