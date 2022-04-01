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Пятница, 1 апреля, 2022

На улице Свободы в Рязани сносят дом

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На улице Свободы в Рязани сносят дом

7info7

В Рязани на улице Свободы сносят дом. Об этом 7info сообщили очевидцы.

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1 апреля на месте сноса работала спецтехника. Речь идёт о здании на перекрёстке с улицей Маяковского.

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