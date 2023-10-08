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На улице Станкозаводской в Рязани горел дом

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Изображение: ГУ МЧС России по Рязанской области

Днём в субботу, 7 октября, в Рязани произошёл пожар на улице Станкозаводской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании дома поступило в 13.54. На место происшествия выезжали 2 спецавтомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Здание повреждено огнём на площади 19 квадратных метров.

Ещё один пожар случился в 16.40 в селе Клетино Касимовского района. Загорелась хозяйственная постройка.

В тушении участвовало 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара — 6 квадратных метров.

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