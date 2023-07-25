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На улице Спортивной в Рязани изменилась схема движения

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Схема движения изменилась в Рязани на улице Спортивной. Об этом проинформировали пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани».

– Убрали стрелку налево и разрешили движение прямо по обеим полосам, — говорится в посте.

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