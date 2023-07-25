На улице Спортивной в Рязани изменилась схема движения

Под стражу отправили одного из подростков, которые избили инвалида толпой в Смоленске, сообщил телеканал НТВ. По предварительным данным, злоумышленники напали на парня вшестером. Они снимали издевательства над беззащитным на видео. «Били сначала руками, потом ногами», – говорится в публикации. С избитым юношей арестованный был знаком с детства и знал о...