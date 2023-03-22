Среда, 22 марта, 2023
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На улице Советской в Рязани алабай порвал насмерть маленькую домашнюю собаку

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Фото: vk.com/zoorzn62

В Рязани на улице Советской в Мервино алабай порвал насмерть маленькую домашнюю собаку. Об этом днём 22 марта сообщила официальная страница Службы по контролю за безнадзорными животными.

По информации группы, алабай час назад находился на улице. На место происшествия выехали правоохранители и специальная бригада по отлову животных.

Живущих в районе просили не выходить на улицу со своими питомцами.

Позднее появилась информация, что хозяин нашёлся, пёс дома.

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