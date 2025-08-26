На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку

На Соборной улице завершены работы по благоустройству пешеходной зоны и переносу остановки общественного транспорта. Общая сумма контракта составила 74,2 млн. руб.

К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети. На новом месте установлен павильон для ожидания и оборудован заездной карман, установлены урны и вазоны на пл. Соборная.

Ранее, в 2024 году, подрядчик выполнил замену и установку опор освещения, озеленение — высажены липы, груши, сосны, декоративные кустарники, — мощение тротуарной плиткой, устройство парковки, установку лавочек.

В весенний период были выявлены дефекты укладки тротуарной плитки. Подрядчик исправил эти недочеты в рамках исполнения гарантийных обязательств.