Вторник, 26 августа, 2025
14.4 C
Рязань
Общество

На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку

Анастасия Мериакри

На Соборной улице завершены работы по благоустройству пешеходной зоны и переносу остановки общественного транспорта. Общая сумма контракта составила 74,2 млн. руб.

К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети. На новом месте установлен павильон для ожидания и оборудован заездной карман, установлены урны и вазоны на пл. Соборная.

Ранее, в 2024 году, подрядчик выполнил замену и установку опор освещения, озеленение — высажены липы, груши, сосны, декоративные кустарники, — мощение тротуарной плиткой, устройство парковки, установку лавочек.

В весенний период были выявлены дефекты укладки тротуарной плитки. Подрядчик исправил эти недочеты в рамках исполнения гарантийных обязательств.

На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Общество

Депутаты Рязанской областной и городской Думы встретились с представителями Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и самими ветеранами

Участники детально рассмотрели перспективы сотрудничества между участниками СВО и представителями частного сектора экономики.
Происшествия

Полицейские выдворили 8 иностранцев, нарушивших законы РФ, за пределы страны

Семь граждан из стран Средней Азии, Африки и СНГ депортировали за пределы России. Ранее все мужчины были осуждены.
Власть и политика

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО

По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Общество

В Рязани не будет взиматься плата за пользование платными парковками в День города

Рязанцев просят принять данную информацию к сведению при планировании поездок.
Общество

С 1 сентября ученики школы №20 будут обучаться в здании на улице Станкозаводской

Здание школы на ул. Энгельса построено в 1956 году. С 2020 по 2024 г.г. здесь были проведены ремонт системы отопления, капитальный ремонт кровли, спортивного зала, заменены оконные блоки, отремонтировано ограждение, восстановлено освещение территории.
Власть и политика

Павел Малков: Будем максимально использовать возможности Единого реестра населения Федеральной налоговой службы

На совещании подробно обсуждались вопросы использования ЕРН в Рязанской области при планировании развития региона, для решения социальных задач, актуализации сведений об избирателях, а также для принятия эффективных управленческих решений.
Спорт

В Рязани продолжается прием заявок на турнир по мини-футболу с призовым фондом 400 000 рублей

Турнир обещает стать одним из самых ярких спортивных событий этой осени, собрав на поле самые амбициозные любительские команды города.
Общество

Стартовал опрос о выборе нового наименования района Шлаковый

Администрация города предлагает рязанцам проголосовать за один из нескольких вариантов КРТ или предложить свой.