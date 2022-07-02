На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности

2 июля в территориальном общественном самоуправлении «Зеленая роща» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие глава администрации Елена Сорокина, представители депутатского корпуса, горожане.
На празднике состоялось награждение активных семей ТОС. Им вручили Благодарственные письма, Почетные грамоты и ценные подарки. Торжества продолжились концертными номерами рязанских солистов и мастер-классами.
На территории частного сектора по улице Роща активными жителями
в октябре 2019 года организовано территориальное общественное самоуправление «Зеленая роща» города Рязани. Комитет ТОС организует субботники, социально-культурные мероприятия и тематические праздники, занятия для детей, проводит большую информационную работу с населением.