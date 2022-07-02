На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности

«Семья – это главное, что есть в жизни человека. Семья дает всем нам почувствовать как важны для нас простые человеческие радости, тепло домашнего очага. Я от всей души благодарю вас за активность, неравнодушие, за вашу энергию», – отметила в своем поздравлении Елена Сорокина.