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Суббота, 2 июля, 2022

На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности

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На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности

2 июля в территориальном общественном самоуправлении «Зеленая роща» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие глава администрации Елена Сорокина, представители депутатского корпуса, горожане.

«Семья – это главное, что есть в жизни человека. Семья дает всем нам почувствовать как важны для нас простые человеческие радости, тепло домашнего очага. Я от всей души благодарю вас за активность, неравнодушие, за вашу энергию», – отметила в своем поздравлении Елена Сорокина.

На празднике состоялось награждение активных семей ТОС. Им вручили Благодарственные письма, Почетные грамоты и ценные подарки. Торжества продолжились концертными номерами рязанских солистов и мастер-классами.

На территории частного сектора по улице Роща активными жителями

в октябре 2019 года организовано территориальное общественное самоуправление «Зеленая роща» города Рязани. Комитет ТОС организует субботники, социально-культурные мероприятия и тематические праздники, занятия для детей, проводит большую информационную работу с населением.

На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности
На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности
На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности
На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности
На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности
На улице Роща в Рязани состоялось мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности
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