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На улице Пожалостина в Рязани перекроют движение

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Валерия Мединская
Photo by form PxHere

В центре Рязани планируют ненадолго перекрыть движение транспорта. Причина этому — необходимость провести ремонт газопровода.

В мэрии уточнили: движение будут закрывать в районе дома №15 по Первомайскому проспекту. Также будет ограничено движение транспорта по улице Пожалостина по полосе движения в сторону улицы Кудрявцева в районе дома № 66. Продлится перекрытие с 9 часов 19 ноября до 17 часов 20 ноября.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены. Администрация просит жителей города внимательно отнестись к этой информации и учитывать её при планировании движения.

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