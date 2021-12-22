На улице посёлка Шлаковый ограбили 25-летнего рязанца

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в уличном ограблении 25-летнего рязанца. Подробности сообщила пресс-служба МВД России по Рязанской области.

Мужчина рассказал оперативникам уголовного розыска, что шёл ночью по улице Космодемьянской, посёлка Шлаковый Рязани. В этот момент у него зазвонил телефон. Чтобы ответить, рязанец достал гаджет из кармана. Неизвестный ударил его по голове, выхватил смартфон и убежал.

Полицейские, опросив местных жителей, узнали, что накануне похожий телефон был продан с рук. Правоохранители установили личность продавца и задержали 26-летнего рязанца.

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По данным полиции, молодой мужчина употреблял синтетические наркотики и нуждался в деньгах. Преступление он совершил в состоянии наркотического опьянения.

Уголовное дело завели по ч.2 ст. 161 У РФ (Грабёж), виновному грозит 7 лет лишения свободы.