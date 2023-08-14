Понедельник, 14 августа, 2023
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На улице Полевой в Дашково-Песочне организовано одностороннее движение

7info

На улице Полевой в Дашково-Песочне организовано одностороннее движение, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Для водителей установлены соответствующие дорожные знаки. Новая схема движения введена в связи с необходимостью изменения автобусного маршрута № 20. Для улучшения качества транспортного обслуживания жителей при движении от конечной остановки «1-й микрорайон» в сторону центра автобус будет проезжать через ул. Полевую и по улице Большой.

Организация одностороннего движения необходима для проезда подвижного состава большой вместимости. Планируется, что по измененному маршруту автобус № 20 начнет курсировать с 26 августа.

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