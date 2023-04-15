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Суббота, 15 апреля, 2023
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На улице Почтовой в Рязани появится новая ночная подсветка

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Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил продумать новые варианты ночной подсветки и оформления улицы Почтовой в Рязани. Об этом глава региона сообщил 15 апреля в телеграм-канале.

Малков в субботу прошёлся по городу, одной из точек маршрута стала Почтовая. По словам губернатора, это место — знаковое для города, там ежедневно гуляют тысячи человек.

— При этом много аляпистых вывесок и рекламных конструкций, есть очень спорные летние веранды. Освещение улицы устарело морально и физически. Будем работать по дизайн-коду, чтобы у Подбелки появилась приятная глазу эстетика и удобная инфраструктура для отдыхающих, — написал он.

После общения с музыкантом Михаилом Крыловым, Малков решил организовать площадки для выступления уличных музыкантов, так, чтобы они не мешали работе заведений и друг другу.

На улице Почтовой в Рязани появится новая ночная подсветка

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