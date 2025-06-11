На улице Почтовой открылась выставка лауреатов конкурса «Моя любимая Рязань»

В среду, 11 июня, на улице Почтовой в Рязани открылась выставка работ лауреатов конкурса «Моя любимая Рязань».

В 2025 году городская выставка изобразительного искусства «Моя любимая Рязань. История и современность» отметила 20-летие. Ежегодно талантливые учащиеся художественных отделений детских школ искусств и художественной школы № 1 города Рязани представляют на конкурс свои лучшие работы, большинство из них посвящены нашему любимому городу.

В 20-й выставке «Моя любимая Рязань. История и современность», которая проходила в Галерее Виктора Иванова приняли участие 161 учащийся художественных отделений детских школ искусств и детской художественной школы №1 города Рязани, были представлены 192 работы.

Решением жюри определены 50 лауреатов и 19 дипломантов. К участию в выставке их подготовили 35 преподавателей.

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