На улице Павлова в Рязани благоустроят сквер

В Рязани на улице Павлова благоустроят сквер, расположенный за Домом общественных организаций.

Тендер на благоустройство опубликовали на сайте госзакупок. На реконструкцию сквера Управление благоустройства Рязани выделило 3 млн 750 тысяч рублей.

В число планируемых работ вошли демонтаж старого асфальтного покрытия и детской площадки, валка деревьев и выкорчевывание пней, озеленение территории новым газоном, можжевельником и липой, установка пешеходных ограждений, новых светильников, урн и лавочек.

По плану работы должны быть завершены к 10 сентября.