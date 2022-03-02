На улице Островского в Рязани планируют построить офтальмологическую клинику

На улице Островского Рязани может появиться новая офтальмологическая клиника «Око». Вопрос обсудили на публичных слушаниях 1 марта.

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Для строительства необходимо изменить зонирование земельного участка в районе дома № 93. Сейчас он находится в зоне промышленных предприятий, нужно получить разрешение на строительство медицинского объекта.

Новая клиника сможет заменить медицинское учреждение, базирующееся на территории больницы имени Семашко.

Заключение по итогам публичных слушаний опубликует газета «Рязанские ведомости».