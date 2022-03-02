-3.1 C
Рязань
Среда, 2 марта, 2022

На улице Островского в Рязани планируют построить офтальмологическую клинику

spot_img
На главнуюНовости Рязани

На улице Островского в Рязани планируют построить офтальмологическую клинику

7info
Изображение Paul Diaconu с сайта Pixabay

На улице Островского Рязани может появиться новая офтальмологическая клиника «Око». Вопрос обсудили на публичных слушаниях 1 марта.

- Реклама -

Для строительства необходимо изменить зонирование земельного участка в районе дома № 93. Сейчас он находится в зоне промышленных предприятий, нужно получить разрешение на строительство медицинского объекта.

Новая клиника сможет заменить медицинское учреждение, базирующееся на территории больницы имени Семашко.

Заключение по итогам публичных слушаний опубликует газета «Рязанские ведомости».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСкопинский район получил 10 миллионов рублей на реализацию местных инициатив
Комментарии для сайта Cackle
spot_img