На улице Октябрьской в Рязани «Лада Веста» сбила 13-летнюю девочку

В Рязани легковой автомобиль сбил девочку-подростка, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

2 октября, примерно в 20:00, в Рязани, вблизи дома 58 по улице Октябрьская, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», по предварительной информации, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летнюю девочку.

В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.