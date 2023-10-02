Понедельник, 2 октября, 2023
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На улице Октябрьской в Рязани «Лада Веста» сбила 13-летнюю девочку

7info
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязани легковой автомобиль сбил девочку-подростка, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

2 октября, примерно в 20:00, в Рязани, вблизи дома 58 по улице Октябрьская, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», по предварительной информации, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летнюю девочку.

В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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