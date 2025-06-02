Понедельник, 2 июня, 2025
19.3 C
Рязань
Изображение от wirestock на Freepik
Общество

На улице Новосёлов нет горячей воды из-за ремонтно-восстановительных работ

Валерия Мединская

2 июня в Рязани на улице Новосёлов отключили горячую воду. Причина – необходимость проведения ремонтно-восстановительных работа, сообщает МУП «РМПТС».

Работы проводятся на трубопроводе. Сроки проведения ремонта не указали, о времени подачи горячего водоснабжения рязанцев проинформируют отделено.

ГВС нет по следующим адресам:

– улица Новосёлов, д.28, д.28 корпус 1, д.28 корпус 2, д.28 корпус 3, д.30, д.30 корпус 1, д.30 корпус 2, д.30 корпус 3, д.32, д.32 корпус 1, д.32 корпус 2, д.32 корпус 3, д.34, д.34А, д.34 корпус 1

– школа №68

– детская поликлиника №7.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«Это позор»: Сладков резко высказался о воскресной атаке ВСУ на Россию

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал в телеграм-канале воскресную атаку...
Новости России

Коц задал неудобный вопрос после крушения поездов в Брянской и Курской областях

Крушение поездов в Брянской и Курской областях обнажило пробел...
Общество

Скопление всех экстренных служб заметили в Рязани на Южной окружной

На месте следком, медики, полиция, МЧС. Рядом со строительным рынком заправка перекрыта, причина неизвестна.
Происшествия

Громкие звуки, разбитые машины, повреждённые дома: что известно об атаке ВСУ на Рязань ночью 2 июня

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать областной центр.
Происшествия

В Рязани дважды объявили угрозу атаки БПЛА

Ранее жители слышали громкий хлопок на Московском и в Дягилево.

Последние новости

Происшествия

После массовой атаки дронов на российские военные объекты начался розыск предпринимателя Тимофеева

По сообщению источника, именно ему принадлежали фуры с беспилотниками, которые задействовали в террористических действиях.
Общество

Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства

1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.
Новости России

Звонкий удар в уязвимое место: эксперты оценили последствия атаки ВСУ по аэродромам дальней авиации

Удары по аэродромам — это не катастрофа и уж точно не «российский Пёрл-Харбор», как писали вчера самые тревожные блогеры. Но это — точный удар в уязвимое место.
Общество

Четырёх иностранцев депортировали из Рязанской области за кражу, изнасилование и другие преступления

В списке выдворенных фигурируют уроженцы государств Карибского региона, Центральной Азии и Южного Кавказа.
Общество

Рязанские молодожены получат подарки от девелоперской компании «Мармакс»

Для поддержки молодых семей девелоперская компания «Мармакс» запустила приятную акцию.
Общество

В Рязани возбудили уголовное дело после наезда подростка-самокатчика на пенсионерку

15-летний подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на пенсионерку, двигаясь по тротуару.
Происшествия

Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Мужчина рассказал, как так вышло, что он управлял фурой, которую задействовали для атаки военных объектов.
Общество

Успешный старт: «Ростелеком» продлевает акцию «Тест-драйв»

В рамках акции можно бесплатно подключить сразу несколько услуг на 30 дней: мобильную связь, домашний интернет, облачное видеонаблюдение и онлайн-кинотеатр Wink.ru.