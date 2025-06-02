На улице Новосёлов нет горячей воды из-за ремонтно-восстановительных работ

2 июня в Рязани на улице Новосёлов отключили горячую воду. Причина – необходимость проведения ремонтно-восстановительных работа, сообщает МУП «РМПТС».
Работы проводятся на трубопроводе. Сроки проведения ремонта не указали, о времени подачи горячего водоснабжения рязанцев проинформируют отделено.
ГВС нет по следующим адресам:
– улица Новосёлов, д.28, д.28 корпус 1, д.28 корпус 2, д.28 корпус 3, д.30, д.30 корпус 1, д.30 корпус 2, д.30 корпус 3, д.32, д.32 корпус 1, д.32 корпус 2, д.32 корпус 3, д.34, д.34А, д.34 корпус 1
– школа №68
– детская поликлиника №7.
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