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На улице Новосёлов дерево рухнуло рядом с припаркованными автомобилями

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Валерия Мединская

В Рязани рядом с припаркованными автомобилями рухнуло дерево. Об этом 7info сообщили подписчики.

Дерево обнаружили 3 октября на улице Новосёлов около дома 40А. Видно, что рядом с ним стоят автомобили. Дерево их не задело.

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