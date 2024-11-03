На главнуюНовости Рязани и области На улице Новосёлов дерево рухнуло рядом с припаркованными автомобилями Дата публикации 03.11.2024 13:31 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Рязани рядом с припаркованными автомобилями рухнуло дерево. Об этом 7info сообщили подписчики. Дерево обнаружили 3 октября на улице Новосёлов около дома 40А. Видно, что рядом с ним стоят автомобили. Дерево их не задело. Новости рубрики Новости Рязани и области За сутки потушили два пожара в Рязани и возгорание в Касимове В ночь с 31 октября на 1 ноября пожарно-спасательные подразделения потушили пожар в г. Касимов, также хозяйственную постройку в с. Мелехово Чучковского района. Новости Рязани и области В Wildberries прокомментировали разборки на рязанском складе Сторона конфликта высказала свою версию произошедшего 28 октября. Новости Рязани и области БК «Рязань» сыграет дома 2 и 3 ноября В спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) «зубры» будут принимать вторую команду выступающего в Суперлиге БК «Тамбов».