На улице Новосёлов дерево рухнуло рядом с припаркованными автомобилями

В Рязани рядом с припаркованными автомобилями рухнуло дерево. Об этом 7info сообщили подписчики.

Дерево обнаружили 3 октября на улице Новосёлов около дома 40А. Видно, что рядом с ним стоят автомобили. Дерево их не задело.