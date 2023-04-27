На улице Новомичуринска прохожие нашли мужчину без признаков жизни

В среду, 26 апреля, в Новомичуринске прохожие обнаружили лежащего мужчину без признаков жизни. Издательство «Пресса» сообщает, что это произошло около 2 часов дня возле дома 23 по улице Строителей.

Выяснилось, что это житель соседнего дома, который вышел по своим делам. По предварительной информации, ему стало плохо. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть.

Пронская полиция и сотрудники Михайловского межрайонного управления СКР разбираются в причинах случившегося.

Напомним: ночью 26 апреля в Рязани на остановке обнаружили труп мужчины. Проверку обстоятельств произошедшего проводит региональный Росздравнадзор.