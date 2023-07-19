На главнуюНовости Рязани 19.07.2023 19:38 На улице Новаторов в Рязани временно перекроют движение 7info 2 Фото: сайт администрации В связи с капитальным ремонтом участка тепловых сетей на улице Новаторов перекроют движение, сообщает администрация города. Движение транспорта будет запрещено с 22 июля до 7 сентября на участке от дома 2 к.1 до дома 2 к.2. Новости партнёров Читайте также В Пронском районе завершили ремонт региональной дороги В Рязани завершился ремонт улицы Семинарской В Касимове отремонтируют столовую в школе №7 Четыре рязанских студента получат 1 миллион рублей на реализацию своих стартапов Льгота по уплате транспортного налога станет доступна всем участникам СВО В Рязанском районе отремонтировали дорогу к деревне Деулино Суд не стал отменять решение о заключении под стражу Ирины Петиной В семи школах Рязани идет капитальный ремонт дороги РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Пронском районе завершили ремонт региональной дороги В Пронском районе отремонтировали участок трассы Рязань – Пронск – Скопин. В Рязани завершился ремонт улицы Семинарской 19 июля прошла комиссионная приемка дороги на улице Семинарской. В Касимове отремонтируют столовую в школе №7 В касимовской школе №7 будет проведен ремонт столовой, сообщил глава администрации города Иван Бахилов во время прямого эфира, проведенного в госпаблике администрации при поддержке ЦУР. Четыре рязанских студента получат 1 миллион рублей на реализацию своих стартапов Четыре рязанских студенческих проекта стали победителями конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Создатели получат 1 миллион рублей на реализацию идей. Льгота по уплате транспортного налога станет доступна всем участникам СВО Инициативу рязанского отделения Комитета семей воинов Отечества о распространении льготы по уплате транспортного налога на контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО, поддержал губернатор области Павел Малков. Анна Рослякова выступила с публичным докладом в Рязани Большую часть выступления Рослякова посвятила теме поддержке участников СВО, членов их семей. В Рязанском районе отремонтировали дорогу к деревне Деулино О завершении ремонта дороги к деревне Деулино сообщила администрация Рязанского муниципального района Рязанской области. Суд не стал отменять решение о заключении под стражу Ирины Петиной Экс-заместитель министра здравоохранения Рязанской области останется в СИЗО до 9 сентября. В семи школах Рязани идет капитальный ремонт В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в Рязани в семи школах идет капитальный ремонт. Населенным пунктам Рязанской области присвоят почетные звания Городам и населённым пунктам области присвоят почетные звания «Город трудовой славы» и «Населенный пункт трудовой славы». Депутаты Рязанской областной Думы проконтролировали ход работ по расчистке русла реки Солотча Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Общая стоимость запланированных мероприятий – более 125 млн рублей. В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии В среду, 19 июля, в Рязанской областной Думе состоялось заключительное заседание весенней сессии 2023 года. Подвёл итоги работы председатель Облдумы Аркадий Фомин.