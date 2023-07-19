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На улице Новаторов в Рязани временно перекроют движение

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Фото: сайт администрации

В связи с капитальным ремонтом участка тепловых сетей на улице Новаторов перекроют движение, сообщает администрация города.

Движение транспорта будет запрещено с 22 июля до 7 сентября на участке от дома 2 к.1 до дома 2 к.2.

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