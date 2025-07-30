На улице Мюнстерской установили знаки «Движение запрещено»

На улице Мюнстерской в Рязани установили знаки «Движение запрещено». Об этом сообщает администрация города.

Завершены работы по ремонту и благоустройству ул. Мюнстерской. Проведена реставрация подпорной стенки, появилась тротуарная плитка, установлена система освещения. Улица примыкает к маршруту «Рязань пешеходная», в связи с этим принято решение о запрете движения для транспортных средств.

30 июля установлены дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено». Администрация Рязани обращается к автомобилистам с просьбой: соблюдать Правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.