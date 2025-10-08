На улице Ленина в Рязани спиливают больные ясени. Работы проводятся в рамках подготовки к реализации комплексной программы по озеленению города.

От улицы Свободы до улицы Николодворянской бригады приступили к спилу ясеней. Эти деревья практически полностью поражены ясеневой изумрудной златкой – карантинным вредителем, который не оставляет деревьям шансов на выживание.

Вырубка проводится только на основании актов обследования зеленых насаждений и является частью санитарной оздоровительной кампании, направленной на обеспечение безопасности жителей города. На месте вырубленных деревьев планируется высадка саженцев клена, выращенных в рязанских питомниках.

Также напомним, что по инициативе Губернатора Рязанской области Павла Малкова 18 октября в Рязани состоится единый день озеленения. К участию в акции приглашаются все заинтересованные предприятия, управляющие компании и неравнодушные граждане, которые заботятся об экологии и благоустройстве городской среды.