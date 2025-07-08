На улице Кудрявцева в Рязани сгорел многоквартирный жилой дом

Стали известны подробности ночного пожара на улице Кудрявцева в Рязани.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном жилом доме поступило 8 июля в 02:07. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 7 единиц техники, 20 человек.

В 03:30 пожар удалось локализовать, в 03:50 пожар потушен.

Люди не пострадали, здание полностью уничтожено огнём.