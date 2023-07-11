На главнуюНовости Рязани 11.07.2023 19:51 На улице Коняева в Рязани произошло ДТП 7info 2 О происшествии сообщает портал «Ya.62». «В Дягилеве на улице Коняева ДТП. На дороге два велосипеда и то ли мотоцикл, то ли мопед. Стоит «скорая», но все вроде живы», — рассказал порталу очевидец. Новости партнёров Читайте также В Путятинском районе восстановили мост, который был размыт после дождей Маленьким жителям Касимова рассказали о важности соблюдения ПДД В российских школах могут появиться автоматы с презервативами Врачи рассказали о снижении иммунитета у детей из-за отсутствия солнечного тепла В Рязани прошла приемка отремонтированных дорог Росгвардия напомнила рязанцам о добровольной сдаче оружия на возмездной основе На улице Семинарской в Рязани ограничат движение Врачи рязанского онкологического диспансера провели уникальную операцию ДТП в РязаниНовости города РязаниНовости Рязани и Рязанской области Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Путятинском районе восстановили мост, который был размыт после дождей Сообщение о разрушении моста появилось днем 11 июля в телеграмм-канале губернатора Рязанской области. Маленьким жителям Касимова рассказали о важности соблюдения ПДД Сотрудник госавтоинспекции провела с воспитанниками касимовского детского сада №19 беседу о правилах безопасного поведения на дороге. В российских школах могут появиться автоматы с презервативами Данная мера, по словам сексолога Катерины Молнии, поможет снизить количество подростковых беременностей. Врачи рассказали о снижении иммунитета у детей из-за отсутствия солнечного тепла Отсутствие ожидаемой летом стабильной теплой погоды привело к снижению иммунитета у маленьких жителей России. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили врачи Видновской РКБ. ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам сериала «Разделенная семья» Главные роли в комедии сыграют Марина Васильева, Максим Лагашкин и Инга Оболдина Астролог Лукашевич объяснила, почему 17 июля может стать «самым ужасным» днём В последнее время много информации стало появляться о том, что 17 июля ошеломит нас каким-то очень важным судьбоносным событием. По всей видимости, грядёт нечто эпохальное... В Рязани прошла приемка отремонтированных дорог Как сообщает сайт администрации, в состав комиссии вошли депутаты Рязанской городской Думы, представители управления и Дирекции благоустройства, подрядной организации и общественности. Росгвардия напомнила рязанцам о добровольной сдаче оружия на возмездной основе Пресс-служба ведомства напоминает, что на территории Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. На улице Семинарской в Рязани ограничат движение Движение на улице Семинарской будет ограничено до конца 12 июля из-за ремонта теплотрассы. Врачи рязанского онкологического диспансера провели уникальную операцию Хирурги клиники спасли 68-летнего мужчину с обширной опухолью. В Рязани назначили нового директора лицея №4 Им стала Ирина Ивановна Масалова, бывший заместитель директора по учебной работе. Ромодин объяснил, почему не горят новые светильники в центре Рязани По словам заместителя главы администрации Михаила Ромодина, в рамках муниципального контракта в прошлом году заменили 14 тысяч ламп.