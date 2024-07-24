На улице Кадома заметили черепаху

Местные жители подобрали животное на одной из улиц посёлка Кадома. Произошло это вечером 22 июля. Информация появилась на сайте издательства «Пресса».

По словам Ольги, жительницы, позаботившейся в последствии о черепахе, они с супругом собирались уезжать из дома, как вдруг мимо проехал мужчина на велосипеде и окликнул их, сказав, что увидел на дороге черепаху. Произошло это на улице Вознесенской. Черепаха ползла по проезжей части, и пара решила забрать пресмыкающееся домой.

Никакого стресса животное не испытало. Выяснилось, что относится черепаха к разряду водных. Пресмыкающееся в итоге выпустили в озеро Писца.

«Надеюсь, ей там будет хорошо» – сказала Ольга.