Среда, 24 июля, 2024

На улице Кадома заметили черепаху

Автор: 7info7

Опубликовано

Местные жители подобрали животное на одной из улиц посёлка Кадома. Произошло это вечером 22 июля. Информация появилась на сайте издательства «Пресса».

По словам Ольги, жительницы, позаботившейся в последствии о черепахе, они с супругом собирались уезжать из дома, как вдруг мимо проехал мужчина на велосипеде и окликнул их, сказав, что увидел на дороге черепаху. Произошло это на улице Вознесенской. Черепаха ползла по проезжей части, и пара решила забрать пресмыкающееся домой.

Никакого стресса животное не испытало. Выяснилось, что относится черепаха к разряду водных. Пресмыкающееся в итоге выпустили в озеро Писца.

«Надеюсь, ей там будет хорошо» – сказала Ольга.

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