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Четверг, 16 декабря, 2021
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На улице Энгельса в Рязани задержали мужчину с наркотиком

7info

Сотрудники полиции задержали на улице Энгельса в Рязани мужчину с синтетическим наркотиком. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Человек с нарушенной координацией движений привлёк внимание сотрудников патрульно-постовой службы. Предполагая, что прохожий нетрезв, полицейские остановили его.

Проверив документы, правоохранители выяснили: рязанец имеет судимость за наркопреступление. В этот раз у него с собой также был наркотик.

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Экспертиза установила — при себе у задержанного было производное N-метилэфедрона массой 0,67 грамма.

Уголовное дело на рязанца завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

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