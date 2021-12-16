На улице Энгельса в Рязани задержали мужчину с наркотиком

Сотрудники полиции задержали на улице Энгельса в Рязани мужчину с синтетическим наркотиком. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Человек с нарушенной координацией движений привлёк внимание сотрудников патрульно-постовой службы. Предполагая, что прохожий нетрезв, полицейские остановили его.

Проверив документы, правоохранители выяснили: рязанец имеет судимость за наркопреступление. В этот раз у него с собой также был наркотик.

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Экспертиза установила — при себе у задержанного было производное N-метилэфедрона массой 0,67 грамма.

Уголовное дело на рязанца завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).