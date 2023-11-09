На улице Энгельса в Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В среду, 8 ноября, наряд ППС задержал на улице Энгельса в Рязани мужчину, объявленного в федеральный розыск. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские заметили человека, который подозрительно повел себя, увидев сотрудников в форме. Мужчина побежал, пытался скрыться в соседнем дворе.

38-летнего гражданина остановили. Выяснилось, что он является фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотиков.

Сотрудники ППСП препроводили нарушителя в отдел полиции. Позже задержанного передадут инициаторам розыска.