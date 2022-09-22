На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории

21 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила благоустройство территорий Московского района. Одна из них – сквер «Белых журавлей».

В сквере в 2018 году заасфальтировали дорожку и установили входную арку. Также там появились скамейки и арт-объект.

В этом году реализуется второй этап благоустройства – произведено озеленение, установлены фонари, урны, скамейки, сделаны основания под ранее установленные лавочки. В ближайшее время в сквере появятся вазоны и декоративный купол.

В примыкающем к скверу дворе у дома №15б по улице Интернациональной продолжается ремонт. Подрядчик завершил обустройство парковки, сделал параллельную дорогу в сторону деревни Канищево и дорогу вокруг дома в щебне.

С другой стороны сквера идет ремонт дороги-дублера улицы Интернациональной. В настоящее время здесь проведено устройство бордюров и уложен асфальт, осталось сделать тротуары в местах примыканий. Глава администрации обратила внимание, что отдельные участки дороги нужно привести в порядок. Дорога будет принята только после устранения подрядчиком всех замечаний.