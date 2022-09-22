Четверг, 22 сентября, 2022
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На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории

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21 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила благоустройство территорий Московского района. Одна из них – сквер «Белых журавлей».

В сквере в 2018 году заасфальтировали дорожку и установили входную арку. Также там появились скамейки и арт-объект.

В этом году реализуется второй этап благоустройства – произведено озеленение, установлены фонари, урны, скамейки, сделаны основания под ранее установленные лавочки. В ближайшее время в сквере появятся вазоны и декоративный купол.

В примыкающем к скверу дворе у дома №15б по улице Интернациональной продолжается ремонт. Подрядчик завершил обустройство парковки, сделал параллельную дорогу в сторону деревни Канищево и дорогу вокруг дома в щебне.

С другой стороны сквера идет ремонт дороги-дублера улицы Интернациональной. В настоящее время здесь проведено устройство бордюров и уложен асфальт, осталось сделать тротуары в местах примыканий. Глава администрации обратила внимание, что отдельные участки дороги нужно привести в порядок. Дорога будет принята только после устранения подрядчиком всех замечаний.

–  На будущий год планируем принять участие в конкурсном отборе Минтранса для ремонта основной дороги по ул. Интернациональной. Проект разрабатывается. В итоге благодаря объединению нескольких программ здесь получится большое комплексно благоустроенное пространство, – отметила Елена Сорокина.

На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории
На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории
На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории
На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории
На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории
На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории
На улице Интернациональной проводится комплексное благоустройство территории
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