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На улице Грибоедова в Рязани движение транспорта возобновили в кратчайшие сроки

7info7

Движение транспорта после устранения аварийной ситуации на улице Грибоедова в Рязани 29 июля удалось восстановить в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Утром на место проведения ремонта выехал и.о. главы администрации Рязани Виталий Артёмов, руководители структурных подразделений и РМПТС.
Работы, как выяснилось, должны были проводиться только на одной из полос движения. Вторая полоса должна была быть открыта для проезда. Однако подрядчик нарушил условия проведения работ. В итоге он перекопал половину дороги самовольно, не согласовав схемы движения транспорта ни с руководством мэрии ни с ГИБДД. Из-за перекрытой полностью дороги рязанцы вынуждены были выезжать на полосу встречного движения, нарушая ПДД.

– С подрядчиком проведена разъяснительная работа, будут наложены административные взыскания. По поручению Виталия Артемова движение транспорта восстановлено в кратчайшие сроки. Для проезда в сторону центра по улице Грибоедова открыта одна полоса. На остальном участке работы продолжаются, — говорится в сообщении.

Также удалось возобновить проезд троллейбусов по этому участку. Теперь весь муниципальный и коммерческий транспорт курсирует согласно своим маршрутам.

На улице Грибоедова в Рязани движение транспорта возобновили в кратчайшие сроки
На улице Грибоедова в Рязани движение транспорта возобновили в кратчайшие сроки
На улице Грибоедова в Рязани движение транспорта возобновили в кратчайшие сроки
На улице Грибоедова в Рязани движение транспорта возобновили в кратчайшие сроки

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