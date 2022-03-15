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Вторник, 15 марта, 2022

На улице Гоголя после падения с восьмого этажа погибла женщина

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На улице Гоголя после падения с восьмого этажа погибла женщина

7info7

На улице Гоголя после падения с восьмого этажа погибла женщина, сообщает Ya62.

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Трагедия произошла в 09.27 во вторник, 15 марта. Погибшая – 37-летняя Мария Я.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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