На улице Есенина в Рязани появится новостройка

На перекрёстке улиц Есенина и Затинной в Рязани построят новый дом. О строительстве дома премиум-класса с подземным паркингом сообщила пресс-служба «Северной Компании».

— Дом премиум-класса «Татлин»* — наша дань памяти знаменитому архитектору Владимиру Татлину и будущее украшение Рязани, — заявил представитель застройщика.

Как пояснили в пресс-службе «Северной Компании», особое внимание было уделено внешнему виду дома «Татлин»: «Строительство в центре Рязани, это всегда большая ответственность, нашими дизайнерами был разработан проект, который максимально деликатно впишется в архитектурный ансамбль улицы Есенина.» Фасад дома «Татлин» будет выполнен с использованием элементов из камня, клинкерного кирпича и штукатурки, внешние блоки кондиционеров будут скрыты декоративными решетками, предусмотрена подсветка фасада.

Согласно пресс-релизу, застройщик уделит особое внимание шумоизоляции «Татлина», по проекту трёхслойные межквартирные стены достигают толщины в 200мм, стяжка выполнена по технологии «плавающий пол», с дополнительным звукозащитным слоем.

— «Северная Компания» предлагает рязанцам квартиры в доме премиум-класса, с высотой потолков в 3 метра, панорамным остеклением окон, просторными общественными пространствами: холлами с зонами ожидания, велосипедными и колясочными комнатами. Жители «Татлина» будут сами выбирать, когда начинать и заканчивать отопительный сезон, квартиры будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами, — говорится в сообщении пресс-службы.

«Татлин» расположен рядом с перекрёстком улиц Затинной и Есенина, близко к остановке общественного транспорта, удобная развязка позволит быстро добраться как до центра города, так и отправиться в Солотчу, на нулевом этаже «Татлина» будет находиться отапливаемый паркинг, оборудованный системой контроля доступа по номерам машин жильцов, попасть на парковку можно будет на лифте, не выходя на улицу.

*Владимир Татлин (1855-1953) русский и советский архитектор и дизайнер, видный представитель «русского авангарда», родоначальник конструктивизма. Именем Владимира Татлина названа российская национальная премия в области архитектуры .

Офис «Северной Компании» расположен по адресу: ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

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