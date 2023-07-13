На улице Есенина в Рязани появится новостройка

На перекрёстке улиц Есенина и Затинной в Рязани построят новый дом. О строительстве дома премиум-класса с подземным паркингом сообщила пресс-служба «Северной Компании».
Как пояснили в пресс-службе «Северной Компании», особое внимание было уделено внешнему виду дома «Татлин»: «Строительство в центре Рязани, это всегда большая ответственность, нашими дизайнерами был разработан проект, который максимально деликатно впишется в архитектурный ансамбль улицы Есенина.» Фасад дома «Татлин» будет выполнен с использованием элементов из камня, клинкерного кирпича и штукатурки, внешние блоки кондиционеров будут скрыты декоративными решетками, предусмотрена подсветка фасада.
Согласно пресс-релизу, застройщик уделит особое внимание шумоизоляции «Татлина», по проекту трёхслойные межквартирные стены достигают толщины в 200мм, стяжка выполнена по технологии «плавающий пол», с дополнительным звукозащитным слоем.
«Татлин» расположен рядом с перекрёстком улиц Затинной и Есенина, близко к остановке общественного транспорта, удобная развязка позволит быстро добраться как до центра города, так и отправиться в Солотчу, на нулевом этаже «Татлина» будет находиться отапливаемый паркинг, оборудованный системой контроля доступа по номерам машин жильцов, попасть на парковку можно будет на лифте, не выходя на улицу.
*Владимир Татлин (1855-1953) русский и советский архитектор и дизайнер, видный представитель «русского авангарда», родоначальник конструктивизма. Именем Владимира Татлина названа российская национальная премия в области архитектуры .
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