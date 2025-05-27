На улице Бирюзова в Рязани поймали 16-летнего мотоциклиста 

В Рязани, на улице Бирюзова, сотрудники ДПС Госавтоинспекции задержали 16-летнего мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

У молодого человека, ехавшего за рулём, нет водительского удостоверения, мотоцикл не зарегистрирован в установленном законом порядке.

В отношении малолетнего нарушителя составлены административные протоколы. Его ждёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей.