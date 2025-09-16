На укрепление фундамента и ремонт крыши Летнего клуба дворянского собрания выделили 144,5 млн рублей

В Рязани начинаются работы по восстановлению Летнего клуба дворянского собрания в Нижнем городском парке. Об этом сообщили 16 сентября на заседании правительства области.

«Это одно из самых знаковых зданий города, любимое рязанцами и одно из моих любимых мест. Летний клуб — важная часть культурного пространства, которое объединяет обновлённый Нижний городской сад. И одна из ключевых точек большого маршрута «Рязань пешеходная»», — отметил губернатор Павел Малков.

Здание Летнего клуба дворянского собрания — объект культурного наследия. В 2025 году на укрепление фундамента и ремонт крыши выделили 144,5 млн рублей.

После выполнения работ по укреплению начнется восстановление фасада. Финальный облик обсудят с местными краеведами.

В связи с ремонтом организация центра народного творчества переезжает в другое здание — Дом Родзевича, который расположен на улице Свободы, 65.