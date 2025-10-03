На Украине заявили об исчезновении мэра Киева Кличко

Руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко заявил в соцсетях об исчезновении мэра города Виталия Кличко, пишет «МК».

По его словам, чиновник «не нашел времени для важной встречи».

«Не могу найти Виталия Кличко для проведения Совета обороны», — посетовал Ткаченко.

Он добавил, что из-за этой ситуации пришлось перенести заведение на понедельник.

Ранее в СМИ появились слухи о напряженных отношениях между мэром Киева и Владимиром Зеленским. Кличко критиковал его за концентрацию власти и некоторые решения. Сообщается, что он ищет поддержку союзников в этом противоборстве.

Отсутствие чиновника на заседании Совета обороны активизировало разговоры о расколе в руководстве страны.