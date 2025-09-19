На Украине «вторые сутки ада»: под ударом Киев, Полтавщина и Днепропетровщина

По данным «Царьграда», на Украине уже вторые сутки почти без перерыва идут массированные удары. Больше всего достаётся Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Кировоградской областям, а также приграничным территориям.

Дроны атакуют Павлоград и другие города

Мониторинговые ресурсы сообщают, что по Украине продолжает лететь «волна» ударных дронов «Герань». В ночь на 19 сентября взрывы подтвердили в Киеве, куда летели несколько десятков беспилотников.

Главной целью стал Павлоград. Очевидцы рассказали о мощных взрывах на химзаводе и складе боеприпасов, после которых слышалась вторичная детонация. Жителей просили закрыть окна из-за возможного выброса. Павлоградский химзавод — одно из немногих украинских предприятий, производящих взрывчатку для боеприпасов, которое не перенесли в Европу.

Кроме того, дроны заметили в Черниговской и Сумской областях. По предварительной информации, беспилотники ударили по военным базам резервистов и складам с топливом. В Киевской области одновременно зафиксировали до 15 дронов, некоторые из них летели в сторону Броваров и Фастова.

Загадочная радиация

Интересно, что ранее в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях уже объявляли тревогу из-за радиации после ударов по аэродромам. При этом, как утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в одесских портах, где обычно высокий уровень радиации, фон значительно снизился. Так, 18 сентября он составил всего 0,2 микрозиверта в час, что является допустимой нормой. Это наводит на мысль, что какие-то «элементы» могли быть перемещены.

Что ещё было уничтожено

Вот некоторые детали ударов, которые произошли в ночь на 18 сентября, по данным «Донбасского партизана»: