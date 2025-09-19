На Украине «вторые сутки ада»: под ударом Киев, Полтавщина и Днепропетровщина

По данным «Царьграда», на Украине уже вторые сутки почти без перерыва идут массированные удары. Больше всего достаётся Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Кировоградской областям, а также приграничным территориям.
Дроны атакуют Павлоград и другие города
Мониторинговые ресурсы сообщают, что по Украине продолжает лететь «волна» ударных дронов «Герань». В ночь на 19 сентября взрывы подтвердили в Киеве, куда летели несколько десятков беспилотников.
Главной целью стал Павлоград. Очевидцы рассказали о мощных взрывах на химзаводе и складе боеприпасов, после которых слышалась вторичная детонация. Жителей просили закрыть окна из-за возможного выброса. Павлоградский химзавод — одно из немногих украинских предприятий, производящих взрывчатку для боеприпасов, которое не перенесли в Европу.
Кроме того, дроны заметили в Черниговской и Сумской областях. По предварительной информации, беспилотники ударили по военным базам резервистов и складам с топливом. В Киевской области одновременно зафиксировали до 15 дронов, некоторые из них летели в сторону Броваров и Фастова.
Загадочная радиация
Интересно, что ранее в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях уже объявляли тревогу из-за радиации после ударов по аэродромам. При этом, как утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в одесских портах, где обычно высокий уровень радиации, фон значительно снизился. Так, 18 сентября он составил всего 0,2 микрозиверта в час, что является допустимой нормой. Это наводит на мысль, что какие-то «элементы» могли быть перемещены.
Что ещё было уничтожено
Вот некоторые детали ударов, которые произошли в ночь на 18 сентября, по данным «Донбасского партизана»:
- Полтавская область: Выведены из строя тяговые подстанции «Сагайдак» и «Ромодан». Это привело к частичному блэкауту.
- Днепропетровская область: Есть попадания по промзоне, складам и ремонтным площадкам.
- Нежин: Целями стали железнодорожная станция и военный аэродром, где находились самолёты для патрулирования и ремонта. По информации, аэродром активно использовался. В этот раз «Герани» их сами догнали.
- Мирноград: Удар пришёлся по аэродрому, где была продолжительная детонация. Скорые ехали неохотно, спасать, по нашим данным, было почти некого. Также поражён бывший штаб 831-й бригады, где, предположительно, находился учебный центр для пилотов.
- Конотоп: Есть информация от «сумского сопротивления», что удары пришлись по заводам «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопскому арматурному заводу. Также атакован местный аэродром, склады на железнодорожной станции, механический и ремонтный заводы, а также места, где проживали иностранные наёмники и офицеры.
- Кировоградская область: Критически повреждены железнодорожная станция Кропивницкая и подстанция «Фундуклеевка».