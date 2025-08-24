Воскресенье, 24 августа, 2025
11.9 C
Рязань
Новости мира

На Украине уволили полицейского за помощь инвалиду, униженному ТЦК

Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь инвалиду, избитому и униженному сотрудниками ТЦК, пишет издание «Страна.ua».

Инцидент произошел 25 июня. По его словам, военные издевались над мужчиной, спрашивая, «где он купил инвалидность», и били по голове.

В распоряжении полицейского оказалось видео, на котором запечатлено избиение. Благодаря этому инвалиду удалось добиться извинений.

Вскоре начальство начало проверку в отношении Белецкого, его обвинили в распространении ролика через подставной аккаунт.

Силовик считает, что увольнение было спланировано заранее, его хотели подставить.

Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Новости России

Мать Пригожина высказалась о версии с инсценировкой его гибели

У родственников нет сомнений в гибели бизнесмена Евгения Пригожина,...
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Последние новости

Общество

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы атаки БПЛА

За время действия угрозы сообщения о сбитых беспилотников на территории Рязанской области не поступали.
Новости России

Стало известно о состоянии мальчика, которому оторвало руку на эскалаторе в Екатеринбурге

Мальчик, которому оторвало конечность на эскалаторе в ТЦ в...
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Происшествия

Угроза атаки беспилотников сохраняется в Рязани и области

Угрозу атаки беспилотников объявили 23 августа в 13:40. Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.
Общество

В Рязани привели в порядок территорию около вокзала Рязань-2

В настоящее время все работы завершены, эвакуированные на время уборки машины возвращения обратно на стоянку.
Религия

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что не так с самооценкой современных людей

Как отметил митрополит Марк, современные психологи считают, что если у человека заниженная самооценка, то он не сможет реализовать все свои способности, не сможет реализоваться полноценно в жизни и достичь тех высот, которые ему по плечу.
Новости России

СК ужесточил статью после смерти избитого футболиста «Русской общины» приезжими

Следственный комитет ужесточил статью после гибели футболиста Арсения Ерошевича,...
Новости мира

Mash: сын маньяка Чикатило оказался жив

Сын Андрея Чикатило Юрий не погиб в зоне спецоперации,...