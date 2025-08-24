На Украине уволили полицейского за помощь инвалиду, униженному ТЦК

Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь инвалиду, избитому и униженному сотрудниками ТЦК, пишет издание «Страна.ua».

Инцидент произошел 25 июня. По его словам, военные издевались над мужчиной, спрашивая, «где он купил инвалидность», и били по голове.

В распоряжении полицейского оказалось видео, на котором запечатлено избиение. Благодаря этому инвалиду удалось добиться извинений.

Вскоре начальство начало проверку в отношении Белецкого, его обвинили в распространении ролика через подставной аккаунт.

Силовик считает, что увольнение было спланировано заранее, его хотели подставить.