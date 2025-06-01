Руководство Украины причастно к крушению поездов в Брянской и Курской областях, написал Верховной рады Артем Дмитрук в телеграм-канале.

По его мнению, трагедия неслучайно произошла накануне встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

«Это очередной шаг к миру по формуле Зеленского. Напомню, переговоры запланированы на 2 июня», — отметил Дмитрук.

Первое ЧП произошло вечером 31 мая в Брянской области. В результате обрушения моста с рельс сошли локомотив и вагоны поезда Климов — Москва. По последним данным, семь человек погибли, еще 66 пострадали. Как отметил губернатор Александр Богомаз, причиной случившегося стал подрыв.

Кроме того, минувшей ночью в результате ЧП на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области сошли с рельс тепловоз и три вагона грузового поезда. Пострадали три человека — машинист и его помощники. По данным телеграм-канала «112», ЧП предшествовал подрыв опор.