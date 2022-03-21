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Понедельник, 21 марта, 2022

На Украине погибли трое выпускников Рязанского десантного училища

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На Украине погибли трое выпускников Рязанского десантного училища

7info
Иван Кононов

Во время спецоперации на Украине погибли ещё трое выпускников Рязанского десантного училища, сообщает группа военного вуза ВКонтакте.

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Снайпер, старший лейтенант Кононов Иван Михайлович погиб под Мариуполем. Училище он закончил в 2009 году, служил в Крыму, Сирии, Карабахе.

20 марта в Рязани похоронили лейтенанта Илью Курбатова, закончившего РВВДКУ в 2021 году. Выпускник брянской школы № 12 погиб в Гостомеле.

На Украине погибли трое выпускников Рязанского десантного училища
Илья Курбатов

О гибели гвардии лейтенанта воздушно-десантных войск 19 марта сообщил глава Соль-Илецкого городского округа Владимир Дубровин. Уроженец Оренбуржской области выпустился из десантного училища в 2020 году.

На Украине погибли трое выпускников Рязанского десантного училища
Владимир Дубровин

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