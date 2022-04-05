На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Михаил Золотавин

На Украине погиб выпускник Рязанского училища ВДВ, офицер Михаил Золотавин, сообщает ИА «Время Пресс».

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Михаил Золотавин — уроженец города Каменск-Уральский Свердловской области. В 2021 году окончил кадетскую школу, позже — Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Прощание с Михаилом Золотавиным состоится в четверг, 7 апреля, на Волковском кладбище в посёлке Чкаловский Каменска-Уральского на Аллее Славы.

У погибшего офицера остались мать-инвалид и брат школьного возраста.