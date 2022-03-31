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Четверг, 31 марта, 2022

На Украине погиб 24-летний выпускник рязанского училища ВДВ Ильнар Байзигитов

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На Украине погиб 24-летний выпускник рязанского училища ВДВ Ильнар Байзигитов

Александр Ильин
Фото: соцсети

На Украине погиб 24-летний выпускник рязанского десантного училища Ильнар Байзигитов, сообщает «КП-Уфа». 

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Военнослужащий — уроженец Учалинского района Республики Башкортостан. 

Ильнар Байзигитов родился 28 июля 1997 года. Окончив семь классов школы, в 2010 году поступил в Екатеринбургское Суворовское военное училище. 

Позже окончил с красным дипломом Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова, где получил специальность морского пехотинца и военного переводчика.

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