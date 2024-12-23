Ввод миротворцев НАТО на Украину позволит решить проблему с демографией в стране, заявил киевский профессор Никита Василенко, чьи слова привел « АиФ ».

По его словам, сотни тысяч «голодных» украинок, чьи мужья убиты или покалечены на фронте, должны рожать от 40 тысяч европейцев, «воспитанных на хороших харчах».

«Рассказывали люди, которые пережили оккупацию, что были целые поколения после войны — фрицевские дети. На Днепропетровщине. Там несколько лет стояли немцы», — заявил Василенко.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с изданием назвал идеи профессора биологическим фашизмом.

Собеседеник «АиФ» напомнил, что немцы во время Великой Отечественной войны насиловали украинских женщин.