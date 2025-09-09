Вторник, 9 сентября, 2025
На Украине активно готовятся к мобилизации женщин — РИА Новости

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

На Украине активно готовятся к мобилизации женщин, а в бригадах ВСУ уже вводят должности советников командиров по вопросам гендерного равенства, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседников агентства, численность личного состава ВСУ быстро сокращается: потери велики, добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных крайне низкое. В этих условиях в стране уже давно идет подготовка к мобилизации женщин, и именно с этим связано появление новых должностей в бригадах.

Отмечается, что в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на такую должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы получила звание майора.

