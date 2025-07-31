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Транспорт и дороги

На участке от Шумаши до Рязани ограничили скорость транспорта до 20 км/ч

Алексей Самохин
Фото: vk.com/mintrans62

Начаты работы по обследованию моста через Оку в Рязани. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области. 

Мост, расположенный на Солотчинском шоссе, требует восстановления. На мостовом сооружении вышел из строя деформационный шов — одна из ключевых деталей, которая компенсирует тепловые расширения пролетных строений.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы для обеспечения пропускной способности моста. Для определения текущего состояния сооружения был заключен контракт с ООО НИЦ «Мосты», целью которого будет проведение комплексного обследования сооружения, включая анализ несущих конструкций, основания и других элементов моста. После завершения обследования будет определена несущая способность и долговечность данной конструкции. К обследованию планируется приступить с 11 августа текущего года.

На сегодняшний день на участке моста в направлении от села Шумашь до Рязани введено ограничение скорости движения транспорта до 20 км/ч. Ограничение будет действовать как до начала ремонтных работ, так и во время их проведения. Данная мера направлена на обеспечение безопасности водителей и технической защиты объекта.

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали работы по строительству нового моста через Оку. Строительство поддержал президент Российской Федерации. По поручению губернатора региона Павла Малкова к проектированию данного объекта протяженностью 5,8 км приступили в августе 2023 года. Мостовое сооружение будет примыкать к региональной сети автомобильных дорог. Съезды с развязки будут вести с одной стороны к трассе Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово, с другой — к дороге Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.

Новый мост не только улучшит транспортную инфраструктуру региона, но и соединит между собой областной центр, поселок Солотча и пять муниципальных образований Рязанской области, а также обеспечит надежную связь с Владимиром и Нижним Новгородом.

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