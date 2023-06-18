Воскресенье, 18 июня, 2023
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На участках федеральных трасс в Рязанской области ограничат скорость движения

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

На нескольких участках федеральных трасс с наибольшей интенсивностью потока ограничат скорость движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

На трассах Р22 Каспий, Р132 Золотое кольцо и М5 Урал вне населённых пунктов установят знаки ограничения максимальной скорости в 70 км/ч вместе с табличкой 8.16 «Влажное покрытие».

В населённых пунктах, через которые проходят эти федеральные автодороги, установят знаки ограничения скорости в 50 км/ч.

Меры призваны снизить риски, связанные с интенсивным потоком транспорта и меняющимися дорожными условиями.

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