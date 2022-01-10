-3.6 C
Рязань
Понедельник, 10 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

На уборку улиц Рязани вышли 4 колонны спецтехники

7info7

В Рязани продолжается уборка улиц от снега. Утром 10 января к очистке города приступили 4 колонны спецтехники, сообщает администрация города.

В работах задействованы 24 комбинированные машины. Они проводят подметание и противогололёдную обработку. Очистка снега осуществляется во всех районах города.

Ночью на улицы Рязани вышло более 20 комбинированных машин. Снег вывозили 8 камазов Дирекции благоустройства и 17 единиц техники подрядных организаций. Кроме того, в уборке городских улиц задействовали грейдеры, тракторы, бульдозеры – в общей сложности 61 единица техники.

Реклама

Улицы, на которых работала спецтехника, можно найти на сайте мэрии.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,868ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img