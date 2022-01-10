На уборку улиц Рязани вышли 4 колонны спецтехники

В Рязани продолжается уборка улиц от снега. Утром 10 января к очистке города приступили 4 колонны спецтехники, сообщает администрация города.

В работах задействованы 24 комбинированные машины. Они проводят подметание и противогололёдную обработку. Очистка снега осуществляется во всех районах города.

Ночью на улицы Рязани вышло более 20 комбинированных машин. Снег вывозили 8 камазов Дирекции благоустройства и 17 единиц техники подрядных организаций. Кроме того, в уборке городских улиц задействовали грейдеры, тракторы, бульдозеры – в общей сложности 61 единица техники.

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Улицы, на которых работала спецтехника, можно найти на сайте мэрии.