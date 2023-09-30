На трех улицах Рязани отремонтировали дороги и тротуары

Ремонт дорог и тротуаров прошел по проекту местных инициатив.

Завершился ремонт дороги и тротуара на Ленинского Комсомола. Там провели санитарную очистку территории, уложили асфальт и обустроили парковочные карманы и освещение.

Комиссия проконтролировала ход ремонта дороги на улице Никуличинской в поселке Никуличи. Основные работы завершены, подрядчику осталось убрать строительный мусор. Жители остались довольны результатом, пишет мэрия Рязани.

На улице Школьной в поселке Соколовка инициативные жители выразили ряд претензий в отношении ремонта дороги. Подрядчик устранит недостатки.