Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском районе с участием лося. Подробности сообщила пресс-служба МВД Московской области.
27 мая в 10:10 на 29-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» наезд на животное совершил автомобиль «Рено» под управлением 38-летнего водителя. Лось получил травмы.
Правоохранители сообщили о происшествии сотрудникам охотнадзора, ветеринарной станции, местному егерю.
Работники Госавтоинспекции проводят проверку.
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