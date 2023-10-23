На трассе М5 в Шиловском районе сбили насмерть пешехода

В результате ДТП на 296-м километре трассы М5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области погиб 46-летний пешеход. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

22 октября в 19.15 мужчину сбил автобус ГАЗ 2752 под управлением 53-летнего жителя Тамбовской области и автомобиль ГАЗ 4732 неустановленного водителя.

Пострадавший скончался на месте. Скрывшегося с места ДТП водителя ГАЗ 4732 разыскивает полиция.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.