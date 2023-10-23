Понедельник, 23 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

На трассе М5 в Шиловском районе сбили насмерть пешехода

7info

В результате ДТП на 296-м километре трассы М5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области погиб 46-летний пешеход. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

22 октября в 19.15 мужчину сбил автобус ГАЗ 2752 под управлением 53-летнего жителя Тамбовской области и автомобиль ГАЗ 4732 неустановленного водителя.

Пострадавший скончался на месте. Скрывшегося с места ДТП водителя ГАЗ 4732 разыскивает полиция.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах